Глава РПЦ Кирилл теряет большие средства из-за создания ПЦУ – религиовед

По мнению эксперта, создание ПЦУ на узаконенных церковных началах так или иначе подталкивает людей выходить из-под московского влияния.

Глава РПЦ Кирилл теряет не только духовную поддержку, но и большие средства. Причиной таких потерь стало создание ПЦУ.

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Об этом рассказала религиовед Вита Титаренко, передает «Обозреватель». Она объяснила, что с каждой общиной РПЦ, которая перешла в украинскую церковь, Кирилл остается без доходов, которые приносил ему этот приход.

Титаренко добавила, что создание ПЦУ на узаконенных церковных началах так или иначе подталкивает людей выходить из-под московского влияния, менять свою религиозную принадлежность и идти в независимую украинскую церковь.

"Где есть свой митрополит. Где не молятся за агрессию. Где не освящают оружие", – подчеркнула она.

"Думаете, почему РПЦ все время распространяет информацию о том, что теперь новообразованная украинская церковь якобы будет нести свои деньги в Стамбул? Такое впечатление, что только это их и волнует", – резюмировала религиовед.