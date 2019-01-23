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Глава РПЦ Кирилл теряет большие средства из-за создания ПЦУ – религиовед

09:45, 23 января 2019
Политика
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В РПЦ продолжается истерия насчет создания ПЦУ / фото УНИАН

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Об этом рассказала религиовед Вита Титаренко, передает «Обозреватель». Она объяснила, что с каждой общиной РПЦ, которая перешла в украинскую церковь, Кирилл остается без доходов, которые приносил ему этот приход.

Титаренко добавила, что создание ПЦУ на узаконенных церковных началах так или иначе подталкивает людей выходить из-под московского влияния, менять свою религиозную принадлежность и идти в независимую украинскую церковь.

"Где есть свой митрополит. Где не молятся за агрессию. Где не освящают оружие", – подчеркнула она.

"Думаете, почему РПЦ все время распространяет информацию о том, что теперь новообразованная украинская церковь якобы будет нести свои деньги в Стамбул? Такое впечатление, что только это их и волнует", – резюмировала религиовед.

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Теги: #РПЦ#ПЦУ