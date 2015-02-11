Порошенко: Украина и ЕС выступят в Минске с общим требованием безусловного прекращения огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время расширенного заседания правительства с участием глав ОГА.

"Могу вас заверить, что Украина и Европейский Союз выступят с единой позицией на Минском саммите. Мы будем говорить одним голосом, и ключевая позиция - мы отмечаем и настаиваем: нам необходимо безусловное, без каких-либо предварительных требований, прекращение огня", - сказал глава государства.

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По его словам, возможно, сегодня наиболее важная дата в истории Украины,

Порошенко заверил при этом, что Украина хочет мира.

"Мы хотим мира, мы хотим жить в Украине, мы хотим целостной Украины, мы хотим восстановления порядка, мы хотим остановки агрессии, мы хотим, чтобы войска захватчика покинули территорию Украины. Все это происходит прямо накануне минского саммита в "нормандском формате" - возможно, критической, возможно, наиболее важной сегодняшней даты в истории Украины", - добавил глава государства.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко заявляет, что готов к принятию решения о введении военного положения на всей территории страны в случае эскалации конфликта.