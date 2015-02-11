Порошенко: Мы готовы к введению военного положения в стране

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания правительства с участием глав ОГА.

"Могу подчеркнуть, что и я, и правительство, и Верховная Рада готовы к принятию решения о введении военного положения на всей территории страны. И я ни в коем случае не буду задерживаться с этим решением, если безответственные действия агрессора приведут к серьезной дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Порошенко.