Порошенко: Мы готовы к введению военного положения в стране
13:13, 11 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что готов к принятию решения о введении военного положения на всей территории страны в случае эскалации конфликта.
Порошенко: я ни в коем случае не буду задерживаться с этим решением / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания правительства с участием глав ОГА.
"Могу подчеркнуть, что и я, и правительство, и Верховная Рада готовы к принятию решения о введении военного положения на всей территории страны. И я ни в коем случае не буду задерживаться с этим решением, если безответственные действия агрессора приведут к серьезной дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Порошенко.
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