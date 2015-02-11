МИД Франции: встреча в Минске является "последним шансом переговоров"
13:23, 11 февраля 2015Политика
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Запланированная на сегодня встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в Минске является "действительно последним шансом переговоров".
REUTERS
Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в эфире радиостанции France Inter, передает радио "Свобода". Он отметил, что есть высокая вероятность того, что переговоры состоятся 11 февраля, несмотря на ряд нерешенных вопросов.
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ряд вопросов еще должен быть решен перед переговорами в Минске. Однако сегодня в Кремле подтвердили, что российский президент примет участие в переговорах в Минске в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.
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