МИД Франции: встреча в Минске является "последним шансом переговоров"

Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в эфире радиостанции France Inter, передает радио "Свобода". Он отметил, что есть высокая вероятность того, что переговоры состоятся 11 февраля, несмотря на ряд нерешенных вопросов.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ряд вопросов еще должен быть решен перед переговорами в Минске. Однако сегодня в Кремле подтвердили, что российский президент примет участие в переговорах в Минске в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.