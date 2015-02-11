В Кремле подтвердили участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Минске
12:11, 11 февраля 2015Политика
13405 0
В Кремле подтвердили участие президента РФ Владимира Путина в переговорах в Минске «нормандском формате» по ситуации на Донбассе.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента РФ.
«Президент России Путин сегодня направляется с визитом в Минск, где он примет участие в переговорах в «нормандском формате», - говорится в сообщении.
Читайте такжеМогерини призвала участников переговоров в Минске не упустить шанс на урегулирование на Донбассе
Как сообщал УНИАН, ожидается, что сегодня в Минске состоится встреча лидеров стран «нормандской четверки» - президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и Путина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter