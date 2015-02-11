В Кремле подтвердили участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Минске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента РФ.

«Президент России Путин сегодня направляется с визитом в Минск, где он примет участие в переговорах в «нормандском формате», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ожидается, что сегодня в Минске состоится встреча лидеров стран «нормандской четверки» - президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и Путина.