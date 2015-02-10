В Минске договорились о режиме прекращения огня - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"На переговорах в Минске согласована схема отвода тяжелого вооружения, стороны также договорились о режиме прекращения огня и контроль за его исполнением", - сообщил он.

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Встреча в Минске завершилась, ее участники никаких заявлений для прессы не сделали.

Также, по данным источника, участники контактной группы обсуждали государственный строй Донбасса и проведение местных выборов.