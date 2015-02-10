В Минске договорились о режиме прекращения огня - СМИ
22:42, 10 февраля 2015Политика
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В ходе заседания в Минске участники контактной группы согласовали схему отвода тяжелого вооружения, договорились о режиме прекращения огня и контроле за его выполнением
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
"На переговорах в Минске согласована схема отвода тяжелого вооружения, стороны также договорились о режиме прекращения огня и контроль за его исполнением", - сообщил он.
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Встреча в Минске завершилась, ее участники никаких заявлений для прессы не сделали.
Также, по данным источника, участники контактной группы обсуждали государственный строй Донбасса и проведение местных выборов.
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