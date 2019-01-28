РФ будет пытаться дестабилизировать ситуацию и организовать провокации в Украине во время выборов – полиция
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Российская Федерация будет пытаться дестабилизировать ситуацию и организовать провокации в Украине во время выборов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время годовой итоговой коллегии министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Читайте такжеКиберполиция усиливает меры по противодействию хакерским атакам во время выборов
«Страна-агрессор также примет меры по дестабилизации ситуации в нашем государстве, компрометации государственных органов и организации провокаций», - отметил он.
По словам Князева, учитывая внешние и внутренние факторы, нынешняя избирательная кампания будет сложной и потребует от органов МВД концентрации ресурсов для обеспечения законности и правопорядка.
Как известно, Россия намерена направить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на выборы президента в Украине.