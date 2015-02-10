Утреннее заседание Верховной Рады до сих пор не возобновлено

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.00 в заседании был объявлен плановый перерыв, который, в соответствии с Регламентом ВР, длится с 12.00 до 12.30.

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Но утреннее заседание в 12.30 так и не было возобновлено. Депутаты находятся в сессионном зале, в президиуме присутствуют первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий и заместитель председателя ВР Оксана Сыроид.

Согласно информации источников, сейчас продолжаются консультации по кадровым вопросам относительно руководства прокуратуры.

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты решили ликвидировать Нацкомиссию по вопросам морали. Верховная Рада внесла изменения в Закон «О защите общественной морали» (№ 1647).