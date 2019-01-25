В МВД пообещали жесткую и адекватную реакцию на нарушения во время выборов

По словам советника министра внутренних дел, позиция всех подразделений МВД неизменна: выборы должны пройти демократично, прозрачно, без нарушений и фальсификаций.

На любые правонарушения во время выборов президента Украины будет соответствующая жесткая и адекватная реакция правоохранителей. Независимо от фамилии или партии нарушителя.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает «Обозреватель». Он подчеркнул, что позиция всех подразделений МВД неизменна: выборы должны пройти демократично, прозрачно, без нарушений и фальсификаций.

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"В первую очередь — это вопрос ответственности кандидатов в президенты и их избирательных штабов. А также здесь вопрос в самом избирательном процессе. Ведь Нацполиция принимает в нем участие в связи с теми функциями, которые возложены на нее действующим законодательством", — пояснил Шкиряк.

Он также добавил, что все кандидаты в президенты получат защиту Нацполиции и могут уверенно рассчитывать на нее. Но не на любые преференции, подчеркнул советник министра.

"Без конкретной фамилии, не обращая внимания на политическую принадлежность и на любой статус, все кандидаты в президенты Украины, которые будут официально зарегистрированы ЦИК, должны получить равные права и равные возможности", – резюмировал Шкиряк.