"Их превращали в зомби": у Авакова объяснили идею запретить на 3-5 лет жителям ОРДЛО голосовать

Советник главы МВД считает, что это не противоречит принципам демократии.

На выборах президента Украины и Верховной Рады жителям оккупированных территорий нельзя давать право голосовать. Ведь избирательный процесс является вопросом национальной безопасности.

Такое мнение выразил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает «Обозреватель». Он подчеркнул, что от выборов зависит сохранение территориальной целостности и независимости Украины, поэтому он поддерживает предложение министра внутренних дел Арсена Авакова.

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"К сожалению, эти граждане Украины в течение последних лет – причем, это не пять лет с начала войны, а лет двадцать точно – были под влиянием тотальной российской пропаганды. Безусловно, кто-то больше, кто-то меньше. Но эти люди, особенно, учитывая то, что происходит сейчас, не могут адекватно воспринимать ситуацию в Украине", – заявил Шкиряк.

Он также заверил, что это решение не противоречит принципам демократии. Ведь речь идет о временно оккупированных РФ территориях Украины. И люди, которые проживали на оккупированной территории, подвергались тотальному психологическому воздействию со стороны государства-агрессора.

"Поэтому никаких споров по поводу демократии здесь быть не может. Этим людям нужно время для адаптации в нормальной, цивилизованной, европейской Украине. Чтобы у них открылись глаза и они поняли, что на самом деле происходит и как их фактически превращали в зомби", – подвел итог советник министра.

В июне 2018 года Министр внутренних дел Арсен Аваков во время Национального экспертного форума высказал мнение, что после деоккупации ОРДЛО жители этих территорий не должны голосовать на выборах президента и Верховную Раду в течение 3-5 лет.