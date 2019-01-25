В Сенат США поступил проект резолюции об усилении поддержки Украины

Сенат призывает Трампа безотлагательно провести совместную с американскими союзниками операцию для обеспечения свободы навигации в Черном море.

В верхнюю палату американского Конгресса внесен проект резолюции, который призывает к усилению военной помощи Украине и поддерживает отмену газопровода “Северный поток-2”.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook.

В документе, внесенном в повестку дня Конгресса текущего созыва группой в составе почти семи десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий, законодатели настойчиво призывают президента США Дональда Трампа воспользоваться положениями закона о “Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны” для усиления потенциала Вооруженных сил Украины.

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Кроме этого, предлагается предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную безопасную поддержку нашему государству, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины для возможности предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию.

Сенат призывает Трампа безотлагательно провести совместную с американскими союзниками операцию для обеспечения свободы навигации в Черном море. Главной целью является демонстрация поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судов по Керченскому проливу и Азовскому морю.

Сенаторы обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и способности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороне.

Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в захождении в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В документе подчеркивается, что санкции против РФ останутся в силе и будут усиливаться, пока поведение россиян должным образом не изменится.

Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018 г., которая осуждает российскую агрессию в Керченском проливе и призывает к отмене “Северного потока – 2” из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усиливает присутствие в восточной Европе, чтобы предотвратить конфликт.