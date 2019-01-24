НАТО усиливает присутствие в восточной Европе, чтобы предотвратить конфликт - Столтенберг

В Альянсе выступают за необходимость защиты суверенитета каждой страны в Европе, но отмечают, что как организация более эффективную защиту НАТО может предоставить только его членам.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс усиливает присутствие в восточной Европе, чтобы предотвратить конфликт.

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Об этом генсек сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в рамках панельной дискуссии о будущем трансатлантического альянса.

В частности, его спросили, возможна ли оккупация Россией Беларуси.

"Прежде всего, я думаю, что мы должны исходить из того, что этого не произойдет", - отметил Столтенберг.

При этом он отметил, что чрезвычайно важно стать на защиту суверенитета и территориальной целостности каждой страны в Европе.

"Исходя из этого, мы видели, как Россия нарушила территориальную целостность соседних стран. Россия имеет войска в Молдове без разрешения правительства в Кишиневе. Она имеет войска в двух частях Грузии - Абхазии и Южной Осетии. И, конечно, она незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину. Вы видели агрессивные действия в Азовском море", - сказал генсек НАТО и рассказал о мерах, которые принимает НАТО.

"В качестве ответа, не в последнюю очередь на такую более напористую Россию, на агрессивные действия России, мы существенно укрепили боеготовность наших сил, усилили наше присутствие в восточной части Альянса, и европейские союзники сейчас больше инвестируют в оборону, а США увеличивает свое присутствие в Европе. И причина, почему мы это делаем, заключается в том, чтобы предотвратить конфликт", - подчеркнул он.

"Главное объяснение для сдерживания от НАТО заключается в том, чтобы послать четкий сигнал любому потенциальному агрессору, что если какой-либо союзник подвергается нападению, НАТО как единое целое будет рядом. И это лучший способ, чтобы избежать любого конфликта", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, НАТО реагирует и готово защитить каждое государство-члена.