Frankfurter Allgemeine: Домашнее преимущество для Путина?

В статье «Домашнее преимущество для Путина?», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, Райнхард Везер пишет о том, что Минск – примечательное место для западно-восточного саммита с участием Германии и Франции. С тех пор как в середине девяностых годов Александр Лукашенко начал устанавливать диктатуру в Беларуси, ни один западный глава государства или правительства больше не посещал белорусскую столицу – за исключением Сильвио Берлускони. Теперь лидеры двух главных стран ЕС приезжают одновременно. Для Лукашенко это гигантский успех, тем более что в конце этого года он хочет снова продлить свой срок на так называемых выборах.

Формально, Беларусь является близким союзником России. Но тот факт, что переговоры о будущем Украины пройдут в Минске, только на первый взгляд, кажется домашним преимуществом для президента России Владимира Путина. На самом деле, выбор места для встречи показывает, насколько хрупкими бывают союзы, которые Кремль на протяжении многих лет пытается создать на территории бывшего Советского Союза. Белорусская столица, в качестве места проведения переговоров, приемлема для украинского руководства, потому что Лукашенко, несмотря на огромное давление Москвы, не следует линии Кремля в российско-украинском конфликте. Основанное в начале этого года при участии Беларуси Евразийское экономическое сообщество, в которое Путин хотел включить и Украину, в настоящее время не выглядит жизнеспособным.

Не ЕС препятствует интеграционным процессам в постсоветском пространстве, как жалуется Москва. Это само руководство России, которое своим жестоким поведением отталкивает и потенциальных союзников, таких как диктатор Лукашенко (который со всеми своими разговорами о демократии и правах человека, на самом деле не заинтересован в Западе) и народы, такие как белорусы и украинцы, которые ментально и культурно близки к россиянам. Если бы такие структуры, как Евразийское экономическое сообщество на самом деле были союзами на добровольной основе, ЕС это устроило бы. Это только помогло бы идее экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Но проблема европейцев в том, что диктатор Лукашенко идет им навстречу – и, учитывая геополитическую конфронтацию, навязанную им Россией, они должны будут, по меньшей мере, частично, пойти на уступки.