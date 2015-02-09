Заместитель Яремы подтвердил его планы назначить Шокина своим преемником
19:22, 09 февраля 2015Политика
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Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема пообещал назначить Виктора Шокина исполняющим обязанности руководителя генпрокуратуры своего заместителя.
Ярема намерен назначить исполняющим обязанности генпрокурора Шокина / УНИАН
Об этом УНИАН сообщил заместитель генпрокурора Алексей Баганец.
“Я слышал от него (Яремы - УНИАН), что он намерен назначить исполняющим обязанности генпрокурора Шокина. Но назначил он его, или нет, я не знаю. Приказа не видел”, - сказал Баганец.
Отвечая на вопрос, не президент имеет права делать такое назначение, Баганец сказал: “Ярема генеральный прокурор, и он имеет право это делать”.
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Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты от «Блока Петра Порошенко» проинформировали, что президент удовлетворил просьбу Яремы об отставке с должности генерального прокурора Украины.
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