Украина нужна НАТО как восточный фланг - Порошенко

Президент Петр Порошенко также считает, что Украина в будущем станет членом Североатлантического альянса и неотъемлемой частью ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина нужна НАТО как восточный фланг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время ежегодного Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я горжусь тем, что международные партнеры признают, что за четыре года мы сделали больше изменений в стране, чем за предыдущие 23 года. Децентрализация, борьба с коррупцией, создание судебной системы, система государственных закупок ProZorro, построение одной из сильнейших и самых эффективных армий на континенте», - сказал президент.

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По его словам, «сейчас не только Украина нуждается НАТО, но и НАТО нуждается в Украине как в восточном фланге».

«Я верю, что сила Украины в необратимости реформ. Мы верны реформам и привлечению иностранных инвесторов. Популистским мерам нет места в нашем экономическом курсе», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, в 2014 году мало кто верил, что Украина выживет в условиях экономического кризиса и российской агрессии.

«Сегодня я прогнозирую, что Украина станет членом НАТО и неотъемлемой частью ЕС, создаст безопасность украинским гражданам и лучшее будущее», - сказал президент.

«Нам удалось пройти все испытания благодаря нашей решимости относительно изменений в стране. Мы проводим реформы и формируем устойчивость страны, а также единство и солидарность наших международных партнеров, которые помогают нам создать проукраинскую коалицию в мире», - добавил он.