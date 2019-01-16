Порошенко убежден, что Украина станет полноправным членом НАТО и Евросоюза

По его словам, Украина за три года наладила эффективное сотрудничество со странами Альянса в направлении получения вооружения.

Президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что Украина станет полноправным членом НАТО и Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время посещения вновь построенного Бориспольского академического лицея в Киевской области.

Президент особо подчеркнул важность объединения усилий для одержания победы на Донбассе. «Мы очень хотим мира, и сейчас перед выборами нам снова все обещают, что они принесут мир. Я хочу подчеркнуть, что они могут принести только поражение и капитуляцию. Потому что поражение, капитуляция и сдача Украины является миром на условиях России», - подчеркнул Порошенко.

«Победа, возвращение украинской территории, возвращение украинских ребят домой, выход на наши границы - это мир с учетом национальных интересов Украины», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил: «В противном случае все жертвы, которые заплатила Украина, были напрасными. Поэтому мы молимся, и Господь пошлет нам мир. Мы молимся, и я надеюсь, что в начале февраля Верховная Рада проголосует окончательно изменения в Конституцию, касающиеся ЕС и НАТО».

Он отметил, что все прогнозы о том, что ничего у нас не получится с заключением Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, получением безвизового режима, не оправдались. «Сейчас я внес в парламент проект изменений в Конституцию, где является обязательным для каждой ветви власти - для парламента, правительства с президентом - сделать всё для того, того чтобы Украина стала членом НАТО и членом Европейского Союза», - напомнил президент.

«Нам снова говорят, что это не получится, что у нас ничего не получится. А я утверждаю - если мы объединились, мы преодолеем этот упадок духа... Нам говорили, что не будет томоса – он у нас есть, нам говорили, что не будет безвиза – он есть, нам говорили, что мы не создадим армию – она есть. Нам говорили, что мы не защитим нашу украинскую землю - мы ее защитили. И так же мы добьемся того, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО и Европейского Союза», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что Североатлантический Альянс обеспечит новое качество не только в системе обороны и безопасности государства - обороны границ, усиления Вооруженных Сил, обучения военнослужащих, получения новейшего вооружения. НАТО - это и система безопасности на улицах городов и сел - это когда человек может свободно выйти на улицу и быть уверенным в своей безопасности, добавил глава государства. «Это и есть стандарты стран-членов НАТО. И мы уверенно движемся к тому, чтобы Украина соответствовала этим критериям. И получим помощь от стран НАТО», - сказал президент.

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По его словам, Украина за три года наладила эффективное сотрудничество со странами Альянса в направлении получения вооружения. Он напомнил, как Соединенные Штаты Америки, в частности, предоставили Украине противотанковые комплексы «Джавелин».

Порошенко также отметил, что во время визита в Стамбул, где подписывался и вручался Томос об автокефалии Православной церкви Украины, были подписаны документы о поставках Украине ударных беспилотных летательных аппаратов, которые также «на достаточном расстоянии уничтожают танки, бронетехнику, а если надо, и надводные корабли противника».

«Пусть не ходят к нам. Мы ни на кого не нападаем, но украинская армия уже другая. И это формат нашего сотрудничества с НАТО», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что и вступление Украины в Евросоюз обеспечит повышение стандартов жизни украинских граждан: «ЕС - это об уровне жизни. Это о том, чтобы украинские работники и украинские пенсионеры жили богато».

Президент подчеркнул, что именно для этого и происходят экономические реформы, которые уже приносят результаты, позволяя увеличить минимальную заработную плату, и соответственно увеличить поступления в Пенсионный фонд и повысить пенсии.