Яценюк возмутился, что народных депутатов «за дураков держат»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК проведет консультации с лидерами фракций по поводу инцидента, который возник вокруг назначения двух судей без решения профильного комитета ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании парламента.

Перед этим председатель Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ выступал с докладом по проектам постановлений об увольнении и назначении судей.

Во время обсуждения выяснилось, что кандидатуры двух судей были включены в проект постановления, хотя не прошли рассмотрения в профильном комитете.

Член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявил, что его фракция будет настаивать на создании следственной комиссии относительно данного инцидента.

В ответ председатель ВР отметил: «Это хуже всего, что может произойти в украинском парламенте, когда народных депутатов, простите, за дураков держат».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, подается один проект постановления, а затем появляются еще две фамилии, «которые даже не прошли комитет, более того, комитет принял решение их не поддерживать».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что будет иметь разговор «с руководителями фракций, как расценивать этот инцидент». «Этот инцидент не будет выпущен из поля зрения украинского парламента», - заявил председатель ВР.

Он подчеркнул: «Если мы таким образом назначаем украинских судей, то тогда не нужно задавать им вопросы, какие решения они принимают».