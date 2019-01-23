Посол Венгрии после непростого 2018 года заявил о позитивных сдвигах в отношениях с Украиной

Также посол выразил заинтересованность Венгрии в реализации совместных проектов с Украиной, в частности, на территории Закарпатья.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил о позитивных сдвигах в венгерско-украинских отношениях.

Об этом он сказал вчера во время встречи с председателем Закарпатской облгосадминистрации Геннадием Москалем, сообщает пресс-служба ОГА.

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«Для меня очень важен этот визит, и я считаю, что для венгерского посла это является обязательным. У нас позади непростой год, но то, что сложно начинается, как правило, заканчивается хорошо. И сейчас мы видим положительные сдвиги в венгерско-украинских отношениях», - сказал посол.

Он также выразил от себя и от имени венгерского правительства особую благодарность Москалю за личное участие в налаживании отношений между двумя государствами.

«Ваш трезвый взгляд и реалистичное видение ситуации в области относительно жизни венгерского национального меньшинства имели решающее влияние на решение ряда противоречий», - отметил Ийдярто.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения встречи в комментарии журналистам Ийдярто заявил: «Я выразил надежду господину губернатору, чтобы эти позитивные сдвиги превратились в позитивный процесс, поскольку это неестественно, чтобы Венгрия и Украина были в плохих отношениях. У нас общие цели и много похожих проблем. И еще важно, чтобы все понимали, что между украинцами и венграми в течение многовековой истории проблем не было и теперь не должно быть».

Также посол выразил заинтересованность Венгрии в реализации совместных проектов с Украиной, в частности, на территории Закарпатья.