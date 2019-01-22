Порошенко: никаких федераций и специальных статусов в Украине не будет

Президент подчеркивает, что Украина должна беречь и укреплять единство и соборность.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Украина является унитарным государством, никаких федераций и специальных статусов для отдельных регионов не будет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на Софийской площади в Киеве по случаю Дня Соборности Украины и 100-летия провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

Президент подчеркнул, что Украине нужно беречь и укреплять единство и соборность. «Всем должно быть четко понятно: Украина - унитарное государство, с одним государственным языком, так написано в Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая независимая соборная Украина», - отметил Порошенко.