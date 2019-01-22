Яценюк о Дне Соборности: "Новая Украина появилась, потому что мы были вместе"

Диктаторы, которые пытаются уничтожить Украину сегодня, "уйдут в забвение", - отметил Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Соборности, напомнив, что империи, которые сто лет назад пытались разделить Украину, "рассыпались" .

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"100 лет назад был провозглашен Акт Воссоединения УНР и ЗУНР. Теперь каждый год этот день является символом национальной государственности, нашей мощи и единства всех украинцев. Империи, которые пытались разделить нас, рассыпались. Партийные бонзы, которые запрещали этот день, ушли в забвение. Диктаторы, которые пытаются нас уничтожить сегодня, повторят их судьбу. А Украина будет жить, крепнуть, будет утверждаться", - написал Яценюк.

"Новая Украина появилась, потому что мы были вместе. Сейчас мы вместе защищаем нашу свободу и родную землю, потому что за нами правда и мы верим в Украину. Будем вместе, будем мы, будет Украина. С Днем Соборности, друзья! Слава Украине!", - написал лидер НФ.