В Праге украинцы образовали «живую цепь» по случаю Дня соборности Украины (фоторепортаж)

Акция состоялась в знак солидарности с Украиной, где ежегодно символически объединяют «живой цепью» Правобережную и Левобережную Украину на мосту Патона в Киеве.

На Карловом мосту в Праге несколько десятков украинцев образовали «живую цепь» по случаю Дня соборности Украины, который отмечается 22 января.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Чешской Республике в Facebook.

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«Украинцы из разных уголков нашего государства взялись сегодня за руки и образовали живую цепь единства на Карловом мосту в Праге. Акция состоялась в знак солидарности с Украиной, где ежегодно символически объединяют живой цепью Правобережную и Левобережную Украину на мосту Патона в Киеве. Так местные украинцы присоединились к празднованию Дня Соборности и 100-летию провозглашения Акта Злуки», - сказано в сообщении.

Напоминается, что 100 лет тому назад, 22 января 1919 года, на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт злуки Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики.