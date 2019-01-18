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Германия заявила о необходимости новой динамики в Минском процессе

21:33, 18 января 2019
Политика
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Глава МИД Германии заявил о необходимости новой динамики в минском переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маас заявил о необходимости новой динамики в минском переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маас сказал во время совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Киеве.

«Мы с нашими французскими друзьями чувствуем ответственность и обязательства по проведению встречи в «нормандском формате», - заявил Маас.

Он отметил необходимость развития и новой динамики в минском процессе.

«Это крайне необходимо», - подчеркнул министр.

«Для этого мы будем и дальше работать», - добавил Маас.

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Теги: #Минские соглашения#МИД Германии