Германия заявила о необходимости новой динамики в Минском процессе
Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маас заявил о необходимости новой динамики в минском переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маас сказал во время совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Киеве.
«Мы с нашими французскими друзьями чувствуем ответственность и обязательства по проведению встречи в «нормандском формате», - заявил Маас.
Он отметил необходимость развития и новой динамики в минском процессе.
«Это крайне необходимо», - подчеркнул министр.
«Для этого мы будем и дальше работать», - добавил Маас.