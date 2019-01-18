Переход в ПЦУ: Парубий подписал закон об изменении подчиненности религиозных общин прямо в сессионном зале Рады

В соответствии с Регламентом он будет передан на подпись президенту Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об изменении подчиненности религиозных общин прямо в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим парламент не поддержал 4 проекта постановлений, внесенных депутатами от фракции "Оппозиционный блок", которыми предлагалось отменить решение Верховной Рады от 17 января о принятии в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций по статусу юридического лица)" (регистрационный номер 4128-д).

За принятие постановления проголосовали от 24 до 33 народных депутатов. В сессионном зале разгорелся спор по поводу того, что по 4 проектам постановлений было решение профильного комитета, а четвертый проект постановления был зарегистрирован сегодня в 12:00 и по нему было решение профильного комитета.

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Автор этого проекта постановления Дмитрий Шпенов отметил, что не дает возможности председателю ВР подписать закон, поскольку постановление нельзя рассматривать без решения комитета.

В ответ председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что по этому поводу были дискуссии и пришли к выводу, что парламент может рассматривать альтернативные законопроекты без решения комитета, поэтому и проект постановления может рассматриваться без решения комитета.

После этого он на рабочем месте, в сессионном зале парламента подписал закон. В соответствии с Регламентом он будет передан на подпись президенту Украины.