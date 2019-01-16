Профильный комитет Рады "дал зеленый свет" закону о переходе религиозных громад в ПЦУ

Законопроектом предусмотрено, что соответствующее решение должно приниматься двумя третями членов религиозной громады.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам духовности и культуры рекомендует парламенту принять закон об изменении подчиненности религиозных громад.

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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании указанного комитета большинство его членов проголосовали за предложение вынести на рассмотрение парламента доработанный на базе законопроекта №4128 проект закона и рекомендовать принять его в первом чтении и в целом как закон.

Против этого решения проголосовал народный депутат Вадим Новинский из фракции «Оппозиционный блок» и воздержался народный депутат из фракции «БПП» Ярослав Лесюк, который отметил, что поддерживает образовавшуюся украинскую церковь, но считает, что необходимо пройти всю процедуру в соответствии с регламентом, чтобы не допустить возможности говорить о нарушении регламента.

На заседании комитета народный депутат Украины Виктор Еленский отметил, что законопроектом предусмотрено, что решение об изменении подчиненности принимается на общем собрании религиозных общин.

«Я просто бы перенес решение Европейского суда по правам человека по делу Святомихайловского прихода против Украины норму, что решение о членстве в общине решается исключительно самой общиной», - сказал он.

Еленский также сообщил, что законопроектом предусматривается, что решение об изменении подчиненности и изменения и дополнения в устав принимаются общим собранием религиозной общины, и оно принимается не менее чем двумя третями членов религиозной общины.

Он подчеркнул, что решение об изменении подчиненности и внесение соответствующих изменений или дополнений в устав «удостоверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение».

Новинский категорически против такого решения, отметив, что оно принимается с нарушением многих регламентных норм.

По его словам, комитет не имел права дорабатывать законопроект, который был внесен 23 февраля 2016 года, и по сути разрабатывать новый законопроект.

Он отметил, что, кроме того, текст законопроекта был роздан за два часа до заседания комитета, и невозможно было его обработать

Новинский добавил, что эта ситуация напоминает принятие так называемых «диктаторских законов» 16 января 2014 года.

Он считает, что всё это делается «по поручению президента», который создает не церковь, а «политическую организацию как департамент администрации президента».

По убеждению депутата, такие действия приведут к «серьезным последствиям для украинского общества».

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что уже в четверг парламент должен рассмотреть законопроект относительно изменения религиозными громадами подчиненности.