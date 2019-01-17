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Юрия Тимошенко исключили из фракции НФ

15:38, 17 января 2019
Политика
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Скриншот: Василь Крутчак / YouTube

Такое решение было принято на заседании фракции, сообщает пресс-служба НФ.

"Фракция приняла решение исключить из своего состава народного депутата Тимошенко Юрия Владимировича за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов", — объявил причины исключения руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

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