Юрия Тимошенко исключили из фракции НФ
15:38, 17 января 2019Политика
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Решение было принято на заседании фракции.
Скриншот: Василий Крутчак / YouTube
Фракция "Народный фронт" исключила из своего состава народного депутата Юрия Тимошенко.
Такое решение было принято на заседании фракции, сообщает пресс-служба НФ.
"Фракция приняла решение исключить из своего состава народного депутата Тимошенко Юрия Владимировича за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов", — объявил причины исключения руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
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