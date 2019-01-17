Юрия Тимошенко исключили из фракции НФ

Решение было принято на заседании фракции.

Фракция "Народный фронт" исключила из своего состава народного депутата Юрия Тимошенко.

Такое решение было принято на заседании фракции, сообщает пресс-служба НФ.

"Фракция приняла решение исключить из своего состава народного депутата Тимошенко Юрия Владимировича за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов", — объявил причины исключения руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.