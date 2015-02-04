СБУ рассекретила материалы дела Пукача

Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко, отвечая на вопрос журналистов. "Все, что касается нас - да (рассекретили)", - заявил он, передает "Украинская правда".

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"Более того, мы направили официальные обращения в другие (силовые структуры), чтобы они сделали то же самое", - добавил глава СБУ.

Как известно, бывший высокопоставленный сотрудник МВД Украины, в 2000-2003 годах-начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач 29 января 2013 года был признан виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Его приговорили к пожизненному заключению. Но защита Алексея Пукача обжалует приговор.

8 декабря 2014 года Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение апелляции на приговор Алексею Пукачу. Новое заседание по этому делу состоится не раньше февраля 2015 года.