СБУ рассекретила материалы дела Пукача

16:57, 04 февраля 2015
Политика
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СБУ рассекретила все имеющиеся у нее материалы дела по обвинению бывшего генерала МВД Алексея Пукача в организации убийства Георгия Гонгадзе.

СБУ розсекретила матеріали справи Пукача / УНІАН

Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко, отвечая на вопрос журналистов. "Все, что касается нас - да (рассекретили)", - заявил он, передает "Украинская правда".

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"Более того, мы направили официальные обращения в другие (силовые структуры), чтобы они сделали то же самое", - добавил глава СБУ.

Как известно, бывший высокопоставленный сотрудник МВД Украины, в 2000-2003 годах-начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач 29 января 2013 года был признан виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Его приговорили к пожизненному заключению. Но защита Алексея Пукача обжалует приговор.

8 декабря 2014 года Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение апелляции на приговор Алексею Пукачу. Новое заседание по этому делу состоится не раньше февраля 2015 года.

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