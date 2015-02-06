Меркель заявила, что не уверена в успехе переговоров с Путиным

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака в Берлине.

«Мы не знаем, будут ли переговоры в Москве длительными или короткими, или последними», — сказала Меркель. Канцлер пообещала приложить все усилия для прекращения кровопролития в Украине.

Кроме того, Меркель заявила, что пока неясно, будет ли на переговорах достигнуто соглашение о прекращении огня в зоне конфликта.

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Тем временем президент Франции Франсуа Олланд сказал, что такое соглашение должно быть первым шагом к урегулированию украинского кризиса. «Но этого недостаточно. Нам нужен всеобъемлющий договор», — подчеркнул президент.

6 февраля Меркель и Олланд посетят Москву, где они намерены обсудить с Владимиром Путиным урегулирование ситуации в Украине.