Олланд заявил, что цель поездки к Путину - "добиться соглашения" по Украине

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Наша с Меркель цель поездки в Москву - добиться соглашения", - сказал он.

По его словам, "все стороны уверены, что прекращение огня - это лишь первый шаг, должно быть достигнуто всеобъемлющее соглашение".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что план канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда относительно урегулирования конфликта на Донбассе предусматривает внеблоковость и федерализацию Украины.

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Также ранее сообщалось, что Путин предложил Меркель и Олланду создать новое Приднестровье в Украине.

В то же время, заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый заявил, что основой переговоров президента Украины Петра Порошенко с Меркель и Олландом были минские соглашения, а не документ Путина.