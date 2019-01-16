Рада провалила законопроект, который позволил бы Украине участвовать в проектах по борьбе с коррупцией в спорте

Принятие документа позволило бы Украине стать активным участником общеевропейских процессов в сфере физической культуры и спорта.

Верховная Рада Украины отклонила президентский проект закона о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS) (№0205).

Как передает корреспондент УНИАН, за его принятие проголосовали 190 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Впоследствии депутаты не смогли вернуться к голосованию по законопроекту, поэтому он является отклоненным.

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Законопроектом предусматривалось присоединение Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS), принятому 13 октября 2010 года в г. Страсбург.

В пояснительной записке отмечается, что присоединение к EPAS позволило бы Украине стать активным участником общеевропейских процессов в сфере физической культуры и спорта. Присоединение к EPAS дало бы возможность Украине обмениваться опытом работы с европейскими странами по различным вопросам сферы физической культуры и спорта, принимать участие в действующих программах и проектах EPAS, в частности, направленных на борьбу с коррупцией в спорте, манипулированием спортивными соревнованиями, насилием во время спортивных мероприятий, другими негативными явлениями в спорте.

На сегодня к EPAS присоединились 38 стран-членов Совета Европы.

Как отмечается в пояснительной записке, участие Украины в EPAS предусматривало ежегодную уплату членских взносов в размере около 20 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, 15 января Рада провалила законопроекты об ограничениях на использование квартир в качестве офисов и гостиниц.