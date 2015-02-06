СМИ: Путин прислал Меркель и Олланду тайное письмо с требованием большей автономии "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

По словам неназванного западного чиновника, на этой неделе Путин послал тайное письмо Олланду и Меркель, в котором запросил большей территории и автономии боевикам. Лидеры Франции и Германии отвергли это предложение, в связи с чем и запланировали пятничный визит в Москву. По данным газеты, западные лидеры летят в Москву со своим контрпредложением.

В преддверии визита в Киев, который прошел накануне, Олланд и Меркель объявили, что посетят Москву. По словам французского президента, лидеры решили предпринять «новую инициативу». Он добавил, что сделает новое предложение, которое будет основано на территориальной целостности Украины. Целью визита в Москву Олланд назвал составление текста соглашения, которое должно быть приемлемым для всех сторон.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что лидеры трех стран будут обсуждать, что они могут сделать для скорейшего прекращения «гражданской войны на юго-востоке Украины».

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По итогам переговоров в Киеве замглавы администрации президента Украины Валерий Чалый заявил, что стороны обсуждали «абсолютно новые предложения» по урегулированию кризиса. Он подчеркнул, что основой переговоров «не был никакой документ Путина».

Переговоры длились более пяти часов. Стороны потребовали немедленного прекращения огня, вывода иностранных войск, отвода тяжелой техники и вооружений, закрытие границы и освобождения всех заложников, а также Надежды Савченко.

Накануне же прошла встреча Порошенко и госсекретаря США Джона Керри. По итогам встречи Керри назвал «российскую агрессию» наибольшей угрозой для Украины и добавил, что США не будут «закрывать глаза» на российские танки на Донбассе.

Тогда же Керри рассказал, что Меркель и Олланд получили некое предложение от Путина, но не уточнил, в чем оно конкретно заключается. Госсекретарь добавил, что лидеры Франции и Германии ознакомились с текстом лишь в четверг и еще полностью не проанализировало его.