США требуют от России не использовать захваченных украинских моряков в своей политической игре

Американские дипломаты просят РФ не использовать украинских моряков "в качестве пешек в своей политической игре".

В Соединенных Штатах Америки призывают власти Российской Федерации немедленно освободить захваченных украинских моряков

Об этом сообщает Посольство США в Украине в микроблоге Twitter.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их в качестве пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. Мы глубоко обеспокоены их здоровьем и правами", - заявили американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина».

Сегодня, 15 января, Лефортовский райсуд Москвы продлил до 24 апреля арест 12 украинским военнопленным морякам.