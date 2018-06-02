Как депутаты себя иммунитета лишали

В четверг, 5 февраля, утреннее заседание парламента открылось с получасовым опозданием. Из-за «неожиданного» для столичных коммунальщиков февральского снегопада, народные депутаты, как и большинство горожан, оказались в заложниках непогоды и застряли в десятибалльных пробках. Но не только снежные завалы стали причиной задержки в работе Верховной Рады. По словам народных избранников, утром лидеры фракций собрались в кабинете спикера парламента Владимира Гройсмана для обсуждения главного вопроса – найдутся ли необходимые голоса. Ведь практически каждой фракции были несогласные с жестким президентским законопроектом в том виде, в котором он выносился на рассмотрение.

Так, своим законопроектом №1776 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности депутатов и судей)» глава государства предложил внести изменения в три статьи Основного закона (80, 126 и 129). В частности, из 80-й президент предложил исключить две фразы: «народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность» и «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». В то же время, норма о том, что парламентарии не несут ответственности за свою политическую деятельность, то есть, за что именно они голосуют или что говорят с парламентской трибуны, за исключением «ответственности за оскорбление или клевету», не претерпевала изменений.

Что же касается иммунитета судей, то, согласно предложениям президента, с одной стороны, неприкосновенность служителей Фемиды вроде снимается, но привлечь его к ответственности можно лишь после решения Высшего совета юстиции. Без ведома этого органа судью нельзя задерживать и нельзя применять к нему меру пресечения в виде содержания под стражей до вынесения обвинительного приговора. Исключение – если обладатель судейской мантии задержан «при совершении или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека». Кроме того, в поправках к Основному закону, предложенных главой государства, отмечается, что судьи не могут быть привлечены к юридической ответственности «за деяния, совершенные в связи с осуществлением правосудия». Опять же, кроме случаев «принятия заведомо неправосудного судебного решения, нарушение присяги судьи или совершения дисциплинарного правонарушения»…

Поддержка «через силу»

Впрочем, если у руководителей парламентских фракций были сомнения относительно голосования по этому щекотливому вопросу, сами депутаты, хотя и не радовались открывающимся перед ними «перспективам», мало сомневались в том, что решение будет позитивным. «Коалиция едина и последовательна в поддержке этого решения, которое входит в коалиционное соглашение», - отметил народный депутат от Блока Петра Порошенко Степан Кубив.

«Еле успел, - пробегая, запыхавшись, кулуары Верховной Рады, выдохнул один из депутатов «Народного фронта». – Мы все начали дружно звонить, мол, не открывайте заседание, половина сессионного зала – в городских пробках, объясняй потом избирателям, почему не голосовал».

Кроме того, некоторые представители коалиции даже с уверенностью расписывались за потенциальные голоса от Оппозиционного блока. Причина такого единодушия крылась в самой процедуре голосования. «Послушайте, ну, мы же не снимаем ее сегодня, - размышлял один из парламентариев. – Сегодня мы направляем законопроект в Конституционный суд, потом в Венецианскую комиссию, потом, если все будет хорошо, можно будет его принять на следующей сессии. Тем более, речь не идет о полном снятии неприкосновенности… Так что голосовать будут все только потому, что все очень хорошо понимают суть такого законопроекта».

На публику же риторика парламентариев, входящих в коалицию, сводилась к одной фразе: «мы пообещали, значит, нужно выполнять». Тем не менее, некоторые депутаты не стеснялись заявлять и о проблемах, связанных с возможной отменой иммунитета. Так, по словам народного депутата от Блока Петра Порошенко Ольги Черваковой, тема неприкосновенности «двояка и требует более тщательного подхода». «Знаете, вопрос о неприкосновенности стоял очень давно, но у него две стороны. Давайте вспомним Раду при Януковиче. Сколько депутатов оказалось бы под угрозой, если бы иммунитет сняли еще тогда? C другой стороны, нельзя чтобы парламентарий чувствовал безнаказанность. Практику, когда тебе все позволено, надо прекращать», - пояснила она свою позицию.

Ее коллега по фракции, народный депутат Виктор Чумак, который как раз и мог попасть в жернова при Викторе Януковиче, также не скрывал своего недовольства. «Представьте себе, например, я прихожу останавливать какое-то незаконное строительство. А застройщик, просто-напросто, подкидывает мне в машину или под машину наркотики. И что?! И все», - негодует он.

«Виктор Васильевич, ну что же вы так», - попытались остановить комментатора сотрудницы пресс-службы президентской фракции.

«Я говорю, что думаю – законопроект сырой. У депутата должен быть хоть какой-то иммунитет на время работы», - парировал он.

От популизма к пессимизму

С критикой президентской инициативы выступил и народный депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев, подчеркнув, что некоторые нормы законопроекта можно изначально считать «мертворожденными». Речь шла о передаче функций по снятию неприкосновенности судей Высшему совету юстиции. «Высший совет юстиции сейчас фактически не работает, а потому это – мертворожденная норма», - заявил парламентарий.

Его однофамилец, народный депутат от «Самопомощи» Егор Соболев также пожаловался, что такие неоднозначные решения делают депутатов незащищенными перед прокурорами и судьями. «Все политические силы должны за это (снятие неприкосновенности) проголосовать… Но после этого мы должны понять, что, как говорилось в одном советском фильме: «Сядем все», если не начнем создавать настоящие правоохранительные органы и правосудие», - сказал он.

В этой связи, по его словам, как только парламентарии избавятся от иммунитета и станут такими же бесправными, какими сейчас являются обычные граждане страны, депутатам необходимо будет возглавить желание граждан создать нормальную прокуратуру, нормальное следствие и нормальный суд. «Мы голосуем за этот законопроект, но стоит говорить и о реформировании судебной системы», - подытожил он.

Собственно, после полутора часов обсуждения проблемных вопросов, ахов, вздохов и метаний, Верховная Рада поддержала проект постановления о направлении законопроекта №1776 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности депутатов и судей)» в Конституционный суд – 365 голосов «за».

Уже после голосования некоторые депутаты не скрывали, что от этого решения «веет пессимизмом». Тем не менее, выражали уверенность, что голосовать стоило. «Есть политические требования, и точка. Сейчас много разговоров, что это пиар, или что это не ко времени. Но это не так. Мы пообещали принять такое решение, значит, мы должны были рассмотреть закон. Скептицизм по поводу того, когда мы это сделали, и когда оно будет принято окончательно, присутствует, сознаюсь. Но, и голосовать «против» – это неправильно», - подчеркнул народный депутат Борис Филатов.

В свою очередь, народный депутат Борислав Береза высказался резче – «популизм форева». «То, что потом надо будет полгода ждать решение Конституционного суда, а потом повторное голосование, которое должно набрать 226 голосов и итоговое голосование на 300 голосов. Почему 300 голосов? Потому что это - изменения в Конституции. Тянуться это может долго и не реализоваться никогда. Но каков повод для пиара!», - написал он на своей странице в Facebook.

По его мнению, снимать с депутатов иммунитет можно лишь после очистки и реформирования судебной и правоохранительной систем и прокуратуры. А также одновременно со снятием иммунитета судей и с принятием закона об импичменте. «А иначе это шоу может закончиться крайне грустно», - считает Береза.

Попытка снять напряжение в обществе

В целом, «шоу» было организовано неспроста. Учитывая, например, тот факт, что, согласно проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова опроса украинцев, 61% респондентов не довольны работой законодателей, Раде необходимо было хоть как-то снизить градус общественного недовольства. В этой связи, отмена депутатского иммунитета – именно тот вопрос, который способен снять негодование украинцев неудовлетворительной работой народных избранников. «Никто же не будет спрашивать, когда именно отменят неприкосновенность, с кого ее снимут. Никто не поймет, что в Венецианской комиссии законопроект и умрет. Никто не разберется, что он и был выписан на изначальный провал», - сетовал один из парламентских скептиков.

К тому же, по большому счету, парламентарии могли бы принять законопроект об отмене неприкосновенности в первом чтении еще осенью, а сейчас, на второй сессии, начать проведение качественных реформ, чтобы обеспечить незаангажированность правоохранителей и судей. Но и в нынешнем решении депутатов можно найти некоторые плюсы. Первый шаг для отмены неприкосновенности сделан. Вторым может быть рассмотрение вопроса отмены депутатского иммунитета для тех, кто, например, «виновен перед украинским обществом» за расстрел мирных граждан на Майдане. Так, в частности, считает народный депутат от «Самопомощи» Олег Березюк.

По его словам, правоохранительным органам сегодня ничего не мешает «вынести в сессионный зал вопрос о лишении депутатской неприкосновенности тех, кто виновен перед украинским обществом». А депутатам – проголосовать «за».

Автор: Ольга Каретникова-Котягина