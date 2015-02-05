Заседание с участием Порошенко, Меркель и Олланда закончилось - посольство Франции







Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам пресс-атташе посольства Франции в Украине Клэр Жорж.

”Заседание закончилось, но они продолжают обсуждение за ужином”, - сказала она.

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По ее словам, сегодня ночью Олланд возвращается во Францию, так как в пятницу утром у него запланирована встреча с лидерами нескольких африканских стран. Она добавила, что после этого, Олланд отправится в Москву.