Заседание с участием Порошенко, Меркель и Олланда закончилось - посольство Франции
22:37, 05 февраля 2015Политика
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Расширенное заседание с участием президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда закончилось, но лидеры продолжают обсуждение за ужином.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам пресс-атташе посольства Франции в Украине Клэр Жорж.
”Заседание закончилось, но они продолжают обсуждение за ужином”, - сказала она.
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По ее словам, сегодня ночью Олланд возвращается во Францию, так как в пятницу утром у него запланирована встреча с лидерами нескольких африканских стран. Она добавила, что после этого, Олланд отправится в Москву.
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