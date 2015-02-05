Обама рассматривает возможность предоставления Украине оборонной помощи - Керри

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал госсекретарь США Джон Керри на совместном брифинге с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Киеве.

«Президент повторно рассматривает все возможности, и одна из них – предоставление оборонной помощи Украине. Эти дискуссии сейчас происходят. Президент примет свое решение, я уверен, в ближайшее время», - подчеркнул Керри.

Читайте такжеУкраина нуждается в помощи для повышения обороноспособности - ЯценюкВ то же время он отметил, что это произойдет только после того, когда Обама выслушает его мнение после возвращения из Украины, а также мнение европейских партнеров после Мюнхенской конференции и визита канцлера Германии Ангелы Меркель в понедельник, 9 февраля.

«И когда президент сочтет необходимым и будет готов, то примет свое решение», - сказал Керри.