Столтенберг: ​страны НАТО индивидуально решат вопрос о поставках оружия Украине

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию The Telegraph, передает "Апостроф".

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"Что касается оружия, НАТО им не располагает, поэтому вопрос поставок должен каждый член альянса решать индивидуально", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он добавил, что НАТО полностью поддерживает все усилия для решения конфликта на Донбассе, в том числе инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда посетить Киев и Москву.

"Ситуация в Украине очень серьезная, агрессия нарастает, как и количество жертв, появились жертвы среди мирного населения. Мы видим, что Россия усиливает поддержку сепаратистов, поставляя им оружие, технику, обучая их, и это делает консенсус все более необходимым", - сказал генсек НАТО.