Die Presse: Керри обнадеживает Киев

Об этом сообщают Ютта Зоммербауэр и Оливер Гримм в статье под названием «Керри обнадеживает Киев», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Визит госсекретаря США Джона Керри в Киев в четверг должен говорить о поддержке Украины. Но как далеко зайдет эта поддержка, и включает ли она в себя также поставки оружия? Керри после посадки в аэропорту Борисполь предстоит долгий день со множеством встреч. Какими бы разными не были собеседники - президент Петр Порошенко, министр иностранных дел Павел Климкин, премьер Арсений Яценюк – но их позиция по вопросу будет одинаковой: оружие для Украины.

Военная поддержка – тема номер один в Киеве. Киев оказывает давление. Во вторник президент Порошенко заявил во время визита в Харьков, что в будущих поставках оружия США «нет сомнений» - несмотря на официальное опровержение Белого дома. «Украине должна быть оказана помощь», сказал украинский дипломат газете Die Presse. «Все понимают серьезность ситуации». Он считает, что последнее слово в этом вопросе «еще не сказано».

На самом деле, эта тема определяет не только визит Керри, но и Мюнхенскую конференцию по безопасности, на которой его ожидают на следующий день. Там, наряду с украинской правительственной командой президента Порошенко, ожидают также и министра иностранных дел России Сергея Лаврова и вице-президента США Джо Байдена.

В США, тем временем, растет количество голосов, требующих поставок вооружения. Во вторник 15 сенаторов от обеих партий обратились к президенту США Бараку Обаме с просьбой предоставить противотанковое оружие, внедорожники и радиолокационные системы. «К сожалению, санкции сами по себе не остановят Путина. Украина нуждается в немедленных поставках эффективного оборонительного военного оборудования», говорится в письме. Назначенный министр обороны Эштон Картер заявил в среду во время его слушания в Сенате, что он склоняется к поставкам оружия.

Но маловероятно, что на президента Обаму смогут повлиять эти призывы или бумаги Вашингтонских идеологов. «Мы не считаем, что ответ на кризис в Украине - просто поставка большого количества оружия», сказал заместитель советника Обамы по национальной безопасности, Бен Родс, в понедельник. Президент сомневается, что США могут разрешить конфликты за рубежом с помощью военной интервенции – сразу вспоминается его промедление в войне в Сирии.

Во всяком случае, президент Обама не примет решения до его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоится в понедельник в Вашингтоне. Ее позиция ясна: «Германия не будет поставлять Украине смертоносного оружия. Мы нацелены на дипломатическое решение», сказала Меркель во вторник в канцелярии в Берлине.

Риск еще больше разжечь конфликт, многим европейцам кажется слишком высоким. Реакция Владимира Путина на вмешательство Запада в войну может быть непредсказуемой. Официально Обама и дальше делает ставку – по согласованию с европейцами - в первую очередь на принцип кнута и пряника: санкции и переговоры.

Киевские «ястребы»

Но в Киеве есть силы, которые хотят добиться более быстрого решения - и видят в сторонниках вмешательства в Вашингтоне гораздо лучших союзников, чем в бюрократах в Брюсселе. «Они верят: американцы могут помочь без долгих месяцев консультаций в Брюсселе», говорит европейский эксперт в Киеве. В частности, премьер-министр Арсений Яценюк и его партия «Народный фронт» выступают за военное решение конфликта. В то время как президент Петр Порошенко, учитывая эскалацию - в Донецке вчера в результате обстрела больницы погибли десять мирных жителей, из осажденного города Дебальцево необходимо эвакуировать гражданское население - демонстративно выступает за прекращение огня и мирные переговоры, Яценюк представляет более жесткую позицию. Недавно в передаче «Тема дня на ARD» он также добавил фразу: «Мы все хорошо помним о советском вторжении в Украину и Германию», чем вызвал резкую критику. В урегулировании конфликта киевские «ястребы» предпочитают Женевский формат, когда участвуют и Соединенные Штаты, а вместо сепаратистов - Россия. В дипломатических кругах ЕС это считают контрпродуктивным: необходимо реактивировать существующий Минский формат при нейтральном посредничестве ОБСЕ.

У Керри для Киева также есть сообщение. Он будет призывать правительство осуществить свою программу реформ, которая не продвигается в условиях войны. Посол США в Украине Джеффри Пайетт, в своем недавнем интервью еженедельнику «Зеркало недели» предупреждал Порошенко и Яценюка не впутываться в борьбу за власть, как их предшественники, Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко. Проведение реформ в сферах экономики, энергетики и борьбы с коррупцией для страны является «вопросом выживания».