Ограничение поставок энергоносителей в ЕС заставит Россию выполнить Минские соглашения - польский депутат

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом депутат написал в своем блоге.

"Надо пригрозить России, что если она не будет соблюдать Минских договоренностей и дальше будет дестабилизировать Украину, то ЕС введет план ограничения закупки нефти, газа и угля из России", - отметил он.

Депутат, представляющий польскую партию власти "Гражданская платформа" (РО), замечает, что ситуация на рынке энергоносителей способствует тому, чтобы воплотить такой план и отметил, что даже сама угроза ввести квоты может оказаться эффективной.

"При низких ценах на энергоносители, новых источниках энергии, развития зеленой энергетики, экономного использования экономика ЕС может предпринять очень медленное ограничение поставок из России. Объявление такого плана должно заставить лидеров РФ переосмыслить свою политику", - написал политик.

Читайте такжеШтайнмайер: причин для отказа от выполнения Минских соглашений нетОн предложил уменьшать поставки российских энергоносителей ежегодно на 5% в течение ближайших десятков лет, что позволило бы уменьшить долю российских поставок за этот период вдвое - до 6 с нынешних 12% энергетического баланса ЕС.

Швенчицкий отметил, что средства, вырученные Россией за продажу энергоносителей, составляют 70% всей экспортной выручки и половину доходов государственного бюджета.

"Перенаправление экспорта нефти и газа на другие направления будет очень сложным из-за нехватки инфраструктуры, в развитие которой надо много лет вкладывать средства, что является нереальным", - написал он.

Депутат отметил, что введение таких квот позволит тоже усилить энергетическую безопасность ЕС.