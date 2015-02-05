Популизм: эксперты скептически оценили лишение Януковича звания президента

В этом мнении сходятся большинство опрошенных ТСН экспертов.

"Я считаю, что это решение прежде всего политическое, потому что юридических последствий не так много. Цена этого вопроса прежде всего в том, что это политическая оценка его деятельности на посту президента", - говорит политолог Тарас Березовец.

Однако, по его мнению, это "символический гвоздь в гроб политической карьеры Януковича".

Также Березовец считает, что в данном решении есть привкус политической манипуляции.

"Парламентарии хотели дать людям хоть что-то, потому что за прошлый год никто из его окружения не то, чтобы не осужден, даже не задержан. 22 февраля будет ровно год с момента его побега - и ничего не сделано, никто не наказан, включая самого Януковича. Поэтому такое решение парламентарии приняли, и здесь есть такой определенный привкус политической манипуляции, к сожалению. Им нечем отчитываться, поэтому они хотят отвлечь внимание от того, что никто не наказан, и людям удовлетворить жажду мести", - высказал свою точку зрения политтехнолог.

Читайте такжеРада лишила Януковича звание президента"Это чисто ритуальное решение, потому что по большому счету, кроме идеологической нагрузки, оно ничего не несет", - говорит политолог Юрий Палийчук, добавив, что "рассматривал бы это решение чисто в формате популизма".

Юрист Николай Коломоец предостерегает, что юридически такое решение дает основания говорить об узурпации власти.

"Конституция Украины прямо запрещает принятие подобного закона. Этот закон в своей основе противоречит Конституции по той причине, что статьей 105 Конституции четко установлено сохранение звания президента пожизненно. Единственным условием, когда президент может быть лишен этого звания, является процедура импичмента (опять таки - процедура, прямо предусмотрена Конституцией). Никакого импичмента не было. Чтобы лишить человека звания президента на следующих основаниях (имею в виду данный закон), нужно чтобы соответствующая процедура была предусмотрена Конституцией Украины, иначе действия ВР будут содержать признаки узурпации власти - ВР превышает свои полномочия, предусмотренные Конституцией Украины, нарушает саму концепцию разделения власти", - считает он.

"Я не вижу каких-либо юридических последствий этого решения", - говорит конституционный эксперт Александр Москалюк.

"Для того, чтобы вернуться в правовое поле, стоит сейчас попробовать реализовать, пусть даже и задним числом, ту процедуру импичмента, которая предусмотрена статьей 111 Конституции Украины. Но здесь существует другая проблема. Механизм, который предусмотрен этой статьей, уникальный в том плане, что нигде в мире нет такой высокой нормы относительно количества голосов нардепов, которые должны принять решение об устранении президента с поста в порядке импичмента - на последнем этапе необходимо набрать три четверти от конституционного состава Верховной Рады. Это очень большое количество. Очевидно, что депутаты не решились на выдвижения импичмента из-за риска того, что за такое решение не будет набрано достаточное количество голосов", - добавил Москалюк.

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