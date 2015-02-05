Пресс-конференция «Дело Гонгадзе: жизнь Пукача под угрозой» (прямая трансляция)

В Киеве проходит пресс-конференция на тему: Дело Гонгадзе: жизнь Пукача под угрозой

Участники пресс-конференции: Алексей Подольский, пострадавший по делу Георгия Гонгадзе, журналист; Александр Ельяшкевич, представитель А.Подольского; Виталий Куприй, народный депутат Украины (член депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко"), Андрей Денисенко, народный депутат Украины (член депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко").

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