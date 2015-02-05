Рада направила в КС вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 365 народных депутатов из 371 зарегистрированного в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что согласно статье 148 Регламента Верховной Рады парламент принимает законопроект о внесении изменений в Конституцию (относительно неприкосновенности народных депутатов и судей) (№ 1776) направить в Конституционный Суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сказал представитель президента Украины в ВР Степан Кубив, "вместе с направлением этого законопроекта в Конституционный Суд будет заключение Венецианской комиссии".

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов и судей (№1776).

Законопроектом предусматривается исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80. Речь идет о положении, которым определено, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, а также положении, согласно которому народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Также предлагаются изменения в части 3 статьи 126, согласно которым судья не может быть без согласия Высшего совета юстиции задержан и к нему не может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания при совершении или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья личности.

В нынешней редакции статьи говорится о том, что судья не может быть без согласия Верховной Рады задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом.

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Статья 129 после части 1 дополняется новой частью, согласно которой привлечение судей к юридической ответственности осуществляется на общих основаниях. Судьи не могут быть привлечены к юридической ответственности за деяния, совершенные в связи с осуществлением правосудия, кроме случаев принятия заведомо неправосудного судебного решения, нарушение присяги судьи или совершение дисциплинарного правонарушения.

Закон, в случае принятия, должен вступить в силу с дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 2 раздела i закона, где говорится об изменениях в ст.126 Конституции.

Пункт 2 раздела I закона вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования закона, в случае, если на день, предшествующий дню опубликования, Высший совет юстиции является полномочным.

В случае, если на день, предшествующий дню опубликования закона, Высший совет юстиции не является полномочной, пункт 2 раздела I закона вступает в силу через 10 дней со дня формирования полномочного состава Высшего совета юстиции.

Как известно, изменения в Конституцию, согласно статье 155 Основного Закона, должны быть предварительно одобрены “большинством от конституционного состава Верховной Рады Украины” (не менее 226 народных депутатов). Согласно этой статье, проект изменений к Конституции считается принятым, если на следующей очередной сессии (следующая очередная сессия парламента должна состояться в сентябре 2015 года) за него проголосуют не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады (не менее 300 народных депутатов).