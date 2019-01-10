В 2020 году украинская армия будет способна действовать по стандартам НАТО - Порошенко

Каждый месяц украинское войско получает десятки и сотни единиц нового и модернизированного оружия, отметил президент.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия в 2020 году будет организована и способна действовать полностью по стандартам Североатлантического альянса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с жителями города Здолбунов в Ривненской области.

«Наша армия способна достойно противостоять врагу, который в разы сильнее, и это не предел ее возможностей. Армия наращивает свою силу, на нужды обороны и безопасности бюджет выделяет сумму, превышающую 5% ВВП», - заявил он.

Порошенко отметил, что Украина инвестирует часть ресурсов в оборонно-промышленный комплекс, восстанавливает работу конструкторских бюро.

«Каждый месяц украинское войско получает десятки и сотни единиц нового и модернизированного оружия и техники, в том числе самолетов и ракет, и не только это», - добавил глава государства.

Также президент отметил, что украинская дипломатия укрепила международную коалицию в поддержку Украины. «Речь идет сейчас об очень широком спектре поддержки от санкций и помощи в подготовке специалистов на многих полигонах, которые были построены или возрождены, и о поставке такого оружия, как Javelin», - добавил он.

По его словам, ранее украинские позиции на Донбассе обстреливались из танков. «Как только они узнали, что на вооружение поступили Javelin - российские танкисты отказываются выезжать на позиции и это очень эффективный психологический эффект от поступления Javelin в ВСУ», - добавил президент.

Порошенко подчеркнул, что «в 2020 году ВСУ будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности».