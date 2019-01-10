На последней встрече в Брюсселе все говорили о необходимости вступления Украины в НАТО – Полторак

Министр обороны заявляет об активизации двусторонних встреч с коллегами из стран Альянса.

Министр обороны Степан Полторак заявляет об изменении настроений членов Североатлантического альянса в последнее время по поводу возможного членства Украины.

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Об этом он сказал в интервью «Урядовому курьеру», отвечая на вопрос, как эволюционируют отношения с НАТО. «Уже более четырех лет наблюдаю за настроениями в штаб-квартире НАТО в отношении Украины. Сначала нас воспринимали не слишком серьезно. В дальнейшем не понимали, как это можно сделать (вступление в Альянс - ред.), а уже во время последней встречи в Брюсселе практически все говорили о необходимости нашего ускоренного вступления в НАТО. Мы по всем направлениям получаем от них помощь. Особенно это стало ощутимо недавно - после акта открытой агрессии России», – рассказал Полторак.

По словам Полторака, в частности, за последние полгода с главой оборонного ведомства Великобритании Гэвином Уильямсоном он встречался пять раз. «Существовали определенные трудности, когда Венгрия заблокировала формат встреч в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны, но мы, однако, значительно активизировали двусторонние встречи с коллегами из стран Альянса», - добавил Полторак.

Он отметил, что объем задач, которые необходимо выполнить на пути в НАТО, значителен. В частности, в ближайший год нужно завершить реформу Минобороны и органов военного управления. «Это одна из самых сложных реформ - здесь надо подходить очень осторожно, чтобы не нарушить управление войсками», - прокомментировал он.

Последний раз Полторак посетил саммит НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Также в течение 2018 года он несколько раз встречался с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гевином Уильямсоном в Киеве и Лондоне.