Полторак освободил от должности и уволил с воинской службы двух офицеров ВМС

Министр обороны освободил от должности начальника тыла ВМС капитана 1-го ранга Александра Андруха и уволил с военной службы начальника продовольственной службы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.

Министр обороны Украины Степан Полторак освободил от должности и уволил с воинской службы двух офицеров Военно-морских сил ВСУ за неудовлетворительную организацию питания личного состава.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, соответствующее решение Полторак принял в Одессе во время рабочей поездки.

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«Находясь с рабочей поездкой в Одесском гарнизоне, министр обороны Степан Полторак провел совещание и заслушал руководящий состав Военно-морских сил ВСУ по состоянию дел по обеспечению питания и определил задачи по итогам докладов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по заключению докладов по неудовлетворительной организации питания личного состава глава оборонного ведомства принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц логистики и тыла ВМС ВСУ.

В частности, министр обороны освободил от должности начальника тыла ВМС капитана 1-го ранга Александра Андруха и уволил с военной службы начальника продовольственной службы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.