Украина и Грузия будут координировать политику в сфере евроинтеграции

20:49, 04 февраля 2015
Политика
756 0

Украина и Грузия будут в сотрудничестве координировать вопросы европейской интеграции, в частности практической имплементации заключенных с Евросоюзом соглашений об ассоциации.

REUTERS

Этот вопрос обсудили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии Давид Бакрадзе, сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.

Читайте такжеКлимкин намерен объяснить ситуацию на Донбассе новому главе МИД Греции

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили актуальные вопросы украинского-грузинских отношений, выразили взаимную поддержку территориальной целостности двух государств, отметили обоюдное стремлении усиливать двустороннее сотрудничество, обмениваться опытом относительно процесса реализации реформ.

Особое внимание было сосредоточено на вопросах региональной безопасности, особенно в Черноморском и Кавказском регионах, подчеркивается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter