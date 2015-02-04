Украина и Грузия будут координировать политику в сфере евроинтеграции

Этот вопрос обсудили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии Давид Бакрадзе, сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.

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Как отмечается в сообщении, стороны обсудили актуальные вопросы украинского-грузинских отношений, выразили взаимную поддержку территориальной целостности двух государств, отметили обоюдное стремлении усиливать двустороннее сотрудничество, обмениваться опытом относительно процесса реализации реформ.

Особое внимание было сосредоточено на вопросах региональной безопасности, особенно в Черноморском и Кавказском регионах, подчеркивается в сообщении.