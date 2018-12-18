Украину необходимо подготовить к членству в Евросоюзе и НАТО в течение следующих 5 лет - Порошенко

Президент снова выразил надежду, что в феврале Верховная Рада примет в целом изменения в Конституцию относительно закрепления в Основном законе курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украину необходимо подготовить к членству в Европейском Союзе и НАТО в течение следующих 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом в Тернопольской области.

«Мы должны подготовить страну за следующие 5 лет для того, чтобы она соответствовала критериям членства в Европейском Союзе и НАТО», - заявил он.

Президент в очередной раз выразил надежду, что в феврале Верховная Рада примет в целом изменения в Конституцию Украины относительно закрепления в Основном законе курса страны на вступление в ЕС и Организации Североатлантического договора.

Читайте такжеПорошенко: Кремль начал агрессию против Украины после провозглашения внеблоковости

По словам Порошенко, в этих конституционных изменениях «вступление в НАТО и ЕС является обязательством и президента, и правительства, и парламента, и всех, кто сегодня стремится в европейское будущее». «А таких сегодня почти 74%», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Верховная Рада предварительно одобрила президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства страны в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

Законопроектом предусматривается в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям парламента принадлежит определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

В статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Статьей 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

В то же время, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

Предполагалось, что депутаты смогут принять этот законопроект в целом на следующей сессии парламента.