Теолог оценил "наиболее болезненное положение" Томоса об автокефалии ПЦУ

В Томосе от 5 января четко сказано, что юрисдикция ПЦУ ограничивается территорией Украины.

Наиболее болезненным положением Томоса может стать требование, чтобы ПЦУ отказалась от создания своих структур за пределами Украины.

Как пишет проректор Киевской духовной академии, профессор Владимир Бурега в статье для «Левого берега», ни в одном из Томосов, издававшихся ранее, таких требований не было. В Томосе же от 5 января четко сказано, что юрисдикция ПЦУ ограничивается территорией Украины. Киевский митрополит «не может поставлять епископов или основывать приходы за пределами государства». Все церковные структуры, существующие за пределами Украины, отныне должны перейти в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

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«Здесь нужно пояснить, что под православной диаспорой принято понимать всех тех православных, которые проживают на территориях, где не существует Поместных Православных Церквей (это, прежде всего, Западная Европа и Америка). Константинопольский патриархат считает своим эксклюзивным правом духовное окормление православных верующих на этих территориях», – отметил эксперт.

Однако, современные мигранты стараются сохранять связь со своими национальными Церквями. Не только православные украинцы, но и румыны, сербы, болгары, оказавшиеся за пределами родины, крайне неохотно интегрируются в церковные структуры других Церквей. Поэтому практически все Поместные Церкви имеют сегодня зарубежные структуры, которым поручена забота о мигрантах. «Но ПЦУ прямо лишена права создавать такие структуры. Думается, что ей теперь предстоит вести непростые переговоры с Константинопольским патриархом о порядке назначения украинских священников для служения в украинских церковных общинах за рубежом. Понятно, что подчинение этих общин греческим священникам выглядит нереалистично», – отметил Бурега.

По его словам, также следует обратить внимание на краткую фразу о том, что Константинопольский патриархат сохраняет в Украине свой Экзархат, а также «священные ставропигии». «Конечно, было бы важно прочесть, как точно эта норма сформулирована в греческом оригинале. В украинском переводе это звучит как создание на территории Украины Экзархата Константинопольского патриархата. При таком чтении Экзархат, видимо, понимается как особая территориальная структура, изъятая из юрисдикции ПЦУ и подчиненная напрямую Вселенскому патриарху. Но, возможно, тут речь идет не о территориальной структуре, а об Экзархах Константинопольского патриарха, которые и после дарования автокефалии продолжат нести свое служение в Украине. В любом случае, это означает, что на территории Украины сохраняется официальное представительство Константинопольского патриархата во главе с Экзархом (или Экзархами)», – объяснил профессор.

Ставропигиями принято называть церковные структуры (монастыри, храмы, братства), которые изымаются из-под власти местной церковной иерархии и напрямую подчиняются патриарху. «Когда-то ставропигиями Константинополя были Киево-Печерская Лавра, Киево-Братский монастырь, Успенское братство во Львове и другие церковные структуры на территории современной Украины. Что теперь будет передано в юрисдикцию Константинополю, ясности нет. Но вполне очевидно, что какое-то количество ставропигий в Украине будет создано», – добавил эксперт.