В РФ утверждают, что Клых имеет удовлетворительное состояние здоровья и в обследованиях не нуждается

Ранее Клых в своем письме сообщал о критическом состоянии здоровья - возможной гангрене и подозрении на рак.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что представители российской власти утверждают, что украинский политический заключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в России, имеет удовлетворительное состояние здоровья и в обследованиях не нуждается.

Как сообщила украинский омбудсмен в Facebook, об этом говорится в полученном от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ответе о состоянии здоровья украинского политзаключенного.

"Еще в сентябре я обращалась к российскому омбудсмену и к советнику президента РФ, председателю совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову по поводу тревожной информации о состоянии здоровья Станислава. Его мать сообщала о значительном ухудшении его состояния после принудительного «лечения» в психиатрической тюремной больнице", - заявила Денисова.

"Михаил Федотов в ноябре со ссылкой на руководство колонии ответил мне, что Станислав находится в удовлетворительном состоянии, за ним ведется наблюдение врачей", - сообщила Денисова.

"Уже в декабре Станислав Клых написал открытое письмо, в котором сообщил о своем критическом состоянии здоровья – возможную гангрену и подозрение на рак. И я снова срочно обратилась к Татьяне Москальковой и Михаилу Федотову", - отметила она.

"Сейчас Татьяна Москалькова со ссылкой на российских тюремщиков сообщает, что Клых в удовлетворительном состоянии под наблюдением врача-психиатра и получает лечение в филиале «Психиатрической больницы». При этом, по информации Москальковой, никаких других дополнительных обследований ему не будут проводить, потому что он в них не нуждается", - заявила Денисова.

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Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что у украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак.

Денисова призвала российские власти немедленно провести медицинскую диагностику и лечение болезней политзаключенного Клыха.

В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники. Украинец удерживается в колонии в Челябинской области.