У политзаключенного Клыха ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак - Супрун
У украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак.
Об этом сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Twitter.
По ее словам, Клых написал письмо из российской тюрьмы.
"Украинский политзаключенный Станислав Клых чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак", - написала Супрун.
По ее словам, Клых надеется на обмен перед Новым годом и планирует снова начать голодовку.
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"Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще", - добавила и.о. главы Минздрава.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.
Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники. Украинца удерживают в колонии в Челябинской области.