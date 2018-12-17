У политзаключенного Клыха ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак - Супрун

По словам и.о. главы Минздрава, украинский политзаключенный написал письмо из российской тюрьмы.

У украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак.

Об этом сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Twitter.

По ее словам, Клых написал письмо из российской тюрьмы.

"Украинский политзаключенный Станислав Клых чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак", - написала Супрун.

По ее словам, Клых надеется на обмен перед Новым годом и планирует снова начать голодовку.

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"Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще", - добавила и.о. главы Минздрава.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники. Украинца удерживают в колонии в Челябинской области.