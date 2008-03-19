Завтра Ющенко встретится с НУ-НС

Сегодня Президент Виктор Ющенко встречался с частью фракции «Наша Украина – Народная самооборона». Как стало известно «Главреду», на Банковую пригласили только «нашеукраинцев».

В то же время источник «Главреда» опровергает информацию о том, что во фракции НУНС намечается раскол. Якобы «Народную самооборону» не пригласили только по причине отсутствия в стране лидера НС Юрия Луценко, который сейчас находится в Косово.

Завтра, по словам источника, Президент, возможно, встретится с фракцией НУНС в полном составе.