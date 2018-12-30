В Минветеранов создали инициативную группу по избранию общественного совета - нардеп

На заседании было решено проводить электронное голосование за кандидатов в будущий Общественный Совет Минветеранов.

Сегодня, 30 декабря, состоялось заседание инициативной группы по формированию Общественного Совета при Министерстве по делам ветеранов.

Об этом на странице в Facebook написала народный депутат Ирина Фриз.

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"Мне советовали не спешить, во всяком случае с Общественным советом точно, мол, посмотри во что они превратились в других министерствах, у тебя будет то же самое. Голая критика и сплошной хаос вокруг - такой имеют имидж большинство Советов. Но я верю, что наша сможет быть и действенным и эффективным, ведь ветераны в первую очередь заинтересованы сделать его именно таким. Поэтому я верю, что наш Общественный Совет будет не тормозом, а качественным и надежным партнером", - говорится в сообщении.

Фриз также отметила, что главой инициативной группы был избран Дмитрий Шатровский. Также отмечается, что на заседании было решено проводить электронное голосование за кандидатов в будущий Общественный Совет.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство по делам ветеранов начало формировать Общественный Совет. По словам Ирины Фриз, инициативная группа по подготовке учредительного собрания Общественного Совета должна была собраться к концу года, а именно 29 декабря, чтобы уже начиная с января можно было запустить работу по избранию членов Совета.